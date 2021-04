Bluesicoon Paul Couter (72) stierf met de glimlach én gitaar aan zijn zijde: “Zelfs op het einde bouwde hij nog graag een feestje”

Hij verbleef al een tijdje op de palliatieve afdeling van het AZ Sint-Lucas, en eigenlijk had niemand verwacht dat hij het nog zo lang zou volhouden. Maar dinsdagavond om 21.30 uur is Paul Couter dan toch overleden, met de glimlach op het gezicht. Hij was daar graag, op de palliatieve. Hij mocht er roken, drinken en bezoek ontvangen, hij werd er vertroeteld, en bouwde er nog geregeld een klein feestje. Toen Arno afscheid kwam nemen in maart zaten ze bijvoorbeeld nog samen te jammen. “Voor Arno is dit uiteraard een zware klap”, zegt zijn manager Filip De Groote. “Paul was zijn ‘broere’, hij belde tot de laatste dagen geregeld met Pauls vrouw. Arno en hij hadden wel officieel afscheid genomen, en daar was Arno wel blij mee. Maar verder was dit sowieso al het rotste jaar van zijn leven, het verlies van Paul maakt het alleen nog erger.”