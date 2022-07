Bluesclub Missy Sippy roept op om gestolen bolderkar terug te brengen

“In vergelijking met de andere feiten die zich tijdens de Feesten afgespeeld hebben, is dit natuurlijk geen ramp, maar die kar was voor ons toch bijzonder handig”, vertelt cafébazin Marie Follebout. “Het is niet gemakkelijk om te laden en te lossen in de feestzone en we konden er gemakkelijk de instrumenten van de muzikanten vervoeren naar ons café. We hebben die kar zes jaar geleden laten maken door Michael Ghysels, een vriend van ons die vroeger danser was, maar nu in een rolstoel zit door een verkeersongeval. Vorige week vertelde hij ons nog dat hij blij was dat ze nog steeds gebruikt werd. Er hangt dus ook best wat sentimentele waarde aan”, vertelt Marie.