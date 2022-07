‘Bloemekeswijkbos’ moet gerooid voor stelplaats De Lijn: “Megalomaan project, er moeten andere opties zijn”

GENT15 hectare bos ofwel 22 voetbalvelden aan bomen en groen: dat is wat er moet gerooid worden zodat De Lijn een nieuwe stelplaats kan aanleggen. De plannen liggen er al lang, maar de buurt komt in opstand. “Dit is een belangrijke groenpool, rooien gaat recht in tegen de lijn van het stadsbestuur”

Even schetsen: rond de Bloemekenswijk loopt, in een soort halve maan, een groenstrook die helemaal van de Bourgoyen, langs de Grensstraat naar de Buitensingel loopt. Daar starten een reeks bedrijventerreinen, er loopt ook een goederentrein langs. Aan die fietsroute en groene lijn loop ook een bos: het ‘Bloemekenswijkbos’, dat 20 jaar geleden ingekleurd werd als ruimte voor gemeenschappelijke doelen.

Bezwaarschriften

De Lijn wil er een stelplaats bouwen, een project dat ook al even in de maak is, maar de buurt diende protest in. Op enkele weken tijd liepen er maar liefst 360 bezwaarschriften in. Stad Gent gaf negatief advies, maar na verduidelijking in het dossier worden de plannen nu toch doorgezet. Omdat het wijkcomité opnieuw beroep wil aantekenen, werd er op zondag gepicknickt aan het domein.

“Het is één van de groenpolen van Gent, het bos rooien zou de buurt met 1,4 graden Celsius opwarmen. Dat alleen is natuurlijk al ruim voldoende, maar daarnaast wordt het dus een betonnen vlakte, terwijl stad en provincie net inzetten op ontharding”, klinkt het bij de organisatie. Ook Greenpeace schaarde zich achter de actie. “Deze groenpolen, stadsgroen: voortschrijdend inzicht toont aan dat net deze bossen de sleutel vormen voor koeling in de stad. Dat er 20 jaar geleden gekozen is om de ruimtelijke planning zo in te delen dat dit bos mocht verdwijnen, snappen we nog. Laat ons nu dan beslissen om die keuze om te draaien”.

Alternatief?

Een geschikt terrein vinden is geen evidentie. Er moet een dichtbijgelegen aansluiting zijn bij het huidige tramnet en moet economisch haalbaar zijn, wist verantwoordelijk minister Lydia Peeters (Open Vld). In de nieuwe plannen van De Lijn wordt nu wel extra ingezet op ontharding, al is dat volgens de bewoners onvoldoende.

Het schiet de buurt in het verkeerde keelgat dat er geen volwaardig alternatief gezocht is. Zelf schuiven ze de Arsenaalsite, de ruimte onder het viaduct in Gentbrugge of een terrein in Evergem naar voor. “Er zijn natuurlijk altijd bezwaren, zo is de Arsenaalsite in handen van een ontwikkelaar. Maar er is niet serieus gezocht naar een alternatief. Dat dit buurtbos daarom zou moeten verdwijnen ... daar zouden we hartzeer van krijgen”.

De picknick was alvast een succes, net zoals de crowdfunding die de buurt op poten zette. Die loopt, niet zonder ironie, op het crowdfundingplatform van Stad Gent.

Meer info kan je vinden op de Facebookpagina van de actiegroep Bloemekenswijkbos.

