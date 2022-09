Bloemekenswijkbos gered: minister Demir weigert vergunning voor stelplaats van De Lijn

GentHoewel de trambrug er al jaren ligt, komt de stelplaats van De Lijn er voorlopig niet. Ondanks positief advies van de stad Gent weigert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de vergunning. “Het aanvraagdossier is juridisch niet in orde en zou meteen sneuvelen in beroep”, laat Demir weten.

Het Bloemekenswijkbos is voorlopig gered. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert de bouw van een stelplaats en een oefenterrein van De Lijn. 22 voetbalvelden aan natuur langs de Nieuwevaart en de Wiedauwkaai moesten hiervoor verdwijnen. “De aanvraag zorgt al enige tijd voor polemiek bij buurtbewoners en natuurverenigingen, die menen dat het gebied belangrijk is in de sterk bebouwde stadsrand”, zegt Demir. “Het aanvraagdossier is juridisch niet in orde en zou meteen sneuvelen in beroep. Zo is er geen juridisch sluitend boscompensatievoorstel opgenomen.”

Vervoersmaatschappij De Lijn focust al sinds 2002 haar plannen op het beboste terrein. De Lijn wil daar een nieuwe stelplaats bouwen en daarnaast een nieuw oefenterrein. In 2016 en 2017 kreeg De Lijn al vergunningen voor de investering. Maar de bouw werd op de lange baan geschoven waardoor de vergunnigen vervielen.

Ongebruikte trambrug

De huidige stelplaatsen van De Lijn in Gentbrugge en Destelbergen barsten al jaren uit hun voegen. Zo staat een deel van trams ‘s nachts in de buitenlucht gestald. Bussen staan gewoon op straat. Ook wil De Lijn tegen 2035 volledig elektrisch rijden. Voor die laadinfrastructuur is plaats nodig.

De stad Gent smeekt al dertig jaar om de nieuwe stelplaats. Sinds 2010 ligt er zelfs een trambrug over de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Het bouwwerk werd de ‘Gaardeniersbrug’ gedoopt en kostte 7,17 miljoen euro, maar er reed nog geen tram over. Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) reageert dan ook genuanceerd.

“Voor het openbaar vervoer in onze stad is dit een slechte zaak”, erkent hij, “maar een aanvraag moet uiteraard in de eerste plaats juridisch sluitend zijn. Verder begrijp ik de beslissing van minister Demir. De maatschappij heeft - gelukkig maar - steeds meer aandacht voor ontharding en vergroening.”

Tegen het project werden in totaal 360 bezwaarschriften ingediend. Ook heel wat milieuorganisaties als het Gents MilieuFront en Natuurpunt Gent kwamen in opstand tegen de plannen. De Lijn zegt “verbaasd te zijn over de beslissing”. “Wij gaan de motivering uitgebreid bekijken", aldus woordvoerder Karen Van der Sype. “Er zijn in Gent geen andere locaties voor de bouw van een dergelijke stelplaats”, klinkt het stellig.

