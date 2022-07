Bloedhete Gentse Feesten: waterbars blijven langer open

Gent Bestuur­ster valt in slaap achter stuur en botst drie keer tegen vangrail op R4, maar komt er met de schrik vanaf

Op de R4 ter hoogte van de Gestichtstraat is zondagavond een ongeval gebeurd. Een vrouw dommelde in achter het stuur en botste tot drie keer toe tegen de vangrail. Als bij wonder bleef ze ongedeerd.

18 juli