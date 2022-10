Blinde American Stafford bijt chihuahua dood voor ogen van baasje en diens kleinkinderen op hondenweide in Bourgoyen

GentDe feiten spelen zich af bij het begin van de eerste lockdown in 2020. Op de hondenweide van het Gentse natuurdomein beet een American Stafford voor de ogen van de eigenaar en diens kleinkinderen een chihuahua dood . Als klap op de vuurpijl sloeg de eigenaar van de Stafford nadien in het aangezicht van het slachtoffer. Volgens de raadsheer van de beklaagde kampt zijn cliënt met een psychiatrische stoornis. De procureur vorderde een internering.

Het slachtoffer was op 19 maart aan het wandelen met zijn twee kleinkinderen en chihuahua in de Bourgoyen. In de hondenweide van het natuurdomein liep op dat moment de American Stafford Wacko rond die door de beklaagde werd uitgelaten. Wanneer het slachtoffer met zijn hondje de weide wilde betreden, waarschuwde de beklaagde het slachtoffer om niet met zijn huisdier op het terrein te komen: “Mijn hond kan erg agressief uit de hoek kon komen sinds hij blind is geworden”, zo sprak hij de grootvader toe. De hond is blind geworden nadat hij ammoniak in de ogen kreeg.

Volledig scherm De hondenweide in de Bourgoyen. © Google Maps

“De hondenweide is van iedereen”, moet het slachtoffer gedacht hebben en hij liet zijn kleine rashond toch op de wei. Wacko en de Chihuahua raakten al snel in conflict en het duurde niet lang vooraleer het kleine beestje voor de ogen van grootvader en zijn kleinkinderen wordt vermorzeld tussen de kaken van de American Stafford.

Het ontzette slachtoffer belde daarop de politie, waarop de beklaagde, een psychiatrische patiënt die kampt met psychoses en wanen, helemaal door het lint ging. “Ik ben inderdaad woedend geworden omdat die man niet naar mij wilde luisteren. Ik was compleet in shock door wat er gebeurd was en ben dan op hem beginnen te slaan”, zo sprak hij in de rechtbank. De grootvader liep een ernstige breuk op in het aangezicht. Hij was tien dagen werkonbekwaam.

Traumatische ervaring

De procureur vroeg dat de beklaagde geïnterneerd wordt. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 2.000 euro. De raadsman van Wacko’s baasje, meester Jeroen Van Kerrebroeck, kon zich vinden in de vraag om de man te interneren. “Ik begrijp de strengheid van de procureur. Het moet een vreselijk traumatische ervaring geweest zijn voor het slachtoffer en zijn kleinkinderen. Ik vraag enkel om mijn cliënt maar 500 euro schadevergoeding te laten betalen omdat hij maar in beperkte mate toerekeningsvatbaar is. Hij leeft ook aan de rand van de maatschappij en heeft het niet breed. In dat opzicht vraag ik u dus om mild te zijn”, aldus de advocaat.

De uitspraak volgt op 4 november.

