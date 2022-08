Blaarmeersen blijft voorlopig gespaard van blauwalg, elders wel problemen

De e-colli-bacterie, beter gekend als blauwalg, maakt mensen ziek. Braken, diarree, misselijkheid, er zijn meer dan voldoende redenen om weg te blijven uit water waar blauwalg gesignaleerd is. Dat is in Gent zo in het Houtdok en in de Ringvaart, maar op beide plaatsen is zwemmen sowieso verboden. Toch wordt nu ook kajakken en suppen daar afgeraden. “In de Blaarmeersen is er voorlopig geen probleem”, zegt waarnemend burgemeester Sofie Bracke (Open Vld). “De situatie wordt uiteraard in de gaten gehouden. We meten de waterkwaliteit elke week. Hopelijk blijft alles goed, zodat de Gentenaars bij deze temperaturen verkoeling kunnen zoeken in de zwemzone van de Blaarmeersenvijver.