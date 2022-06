Blaarmeersen beleeft rustige en zonnige woensdagnamiddag: “Voorlopig lijken de maatregelen hun vruchten af te werpen”

GentOnder een stralende zon zochten 1.500 bezoekers woensdagnamiddag verkoeling en vertier aan de Blaarmeersen. De laatste tijd is de combinatie van het recreatiedomein en zomerse temperaturen haast een garantie op relletjes, maar omstreeks 17.15 uur waren er nog steeds zo goed als geen problemen gemeld. Opvallend is wel dat er een klein legertje security- en politiemensen klaarstaat om eventuele problemen snel de kop in te drukken.

Gezinnen met kinderen, studenten die het einde van de examens vieren én Franstalige jongeren: dat was het publiek dat woensdagnamiddag op het strand van het recreatiedomein te vinden was. Volgens een zonnende studente verloopt alles zeer rustig. “Het is hier vandaag super, een beetje een festivalgevoel zelfs. We hebben aanvankelijk nog getwijfeld om naar hier te komen vanwege de heisa die hier vorige week plaatsvond, maar we zijn blij dat we toch gekomen zijn om na de examens hier een beetje te chillen.” Ook een groepje Nederlandse studenten heeft het best naar zijn zin. “Je merkt dat de security zeer kort op de bal speelt. Ook als de muziek te luid staat, zijn ze er als de kippen bij om je het volume te laten verlagen”, vertellen de Nederlanders.

Twee jongens uit Brussel en één uit Aalst zitten op een bankje. Ze spreken geen Nederlands, dus ik vraag hen in het Frans of ze het hier naar zijn zin hebben. Ze antwoorden me dat ze zich prima amuseren, maar vinden het wel vreemd dat er zoveel politie aanwezig is. Ik vertel hen dat er commotie ontstaan is door wat er zich de vorige weken heeft afgespeeld. Ze zeggen dat ze niets van afweten. Op de vraag wat ze er van vinden dat er camera’s komen, halen ze gelaten de schouders op. “Als je niets uitsteekt, moet je ook geen schrik hebben”, klinkt het. Hun foto in de krant willen ze wel niet. “De politie zoekt mij”, vertelt hij fluisterend waarbij het niet duidelijk is of hij het meent of niet.

Overleg met stad

Ook Alain Vanhaute die het Beach House uitbaat is tevreden. “We hebben samen met de politie en de stad samengezeten om oplossingen te zoeken zodat we geen toestanden meer meemaken. Ik heb bijvoorbeeld één van de kraampjes geopend op het strand zodat het hier niet meer constant overvol staat. Zo hebben we een beter overzicht over wie er in de zaak komt. Voorlopig lijken de maatregelen hun vruchten af te werpen”, besluit een tevreden Vanhaute.

