BINNENKIJKER. Het restaurant met het gekste interieur van het land? “Belevenis is even belangrijk als smaak tegenwoordig”

GentGent heeft er een parel bij. Op de hoek van de Belfortstraat en de Kammerstraat is pas een nieuw restaurant geopend: Gigi. Jarenlang zat hier een bekende huishoudwinkel, nu kan je er proeven van authentieke Italiaanse gerechten in een buitengewoon interieur. De Franco-Belge van vroeger is onherkenbaar. Wij konden al eens binnenkijken.