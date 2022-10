BINNENKIJKER. Baden in luxe: Gents penthouse met drie terrassen en marmeren badkamer te koop voor net geen 2 miljoen euro

GentPal in het centrum van Gent staat momenteel een appartement te koop voor een kleine 2 miljoen euro. Een ferm bedrag, maar het appartement palmt wel op de bovenste verdieping in, heeft terrassen langs drie kanten én een marmeren badkamer. Baden in luxe, dat doe je hier, met een zicht om u tegen te zeggen.

Gent heeft ongelooflijk veel woningen die recht uit de boekskes lijken te komen, maar het gebeurt maar zelden dat je er kan binnenkijken. Veelal is dat toevallig: omdat je vrienden bent met de eigenaar of… omdat een woning te koop staat. Zo kregen we de kans om binnen te kijken in een luxueus appartement dat momenteel van de hand wordt gedaan voor 1.795.000 euro.

Een astronomisch bedrag om meerdere reden. Zo ligt het appartement op de bovenste verdieping van een appartementsblok en is het pal in het centrum van Gent gelegen - wat je meteen ook meer vertelt over het fenomenaal zicht vanuit het raam. Of vanop één van de terrassen. Dat lees je goed: terrassen. Meervoud. “Rondom het appartement zijn er terrassen vanwaar je een prachtig zicht hebt om de omliggende gebouwen”, aldus de makelaar.

Tel je de oppervlakte van de drie terrassen met elkaar op, dan kom je 116 vierkante meter. Dat is een appartement op zich. De overige 220 vierkante meter is ingenomen door een inkomhal met vestiaire, een leefruimte met open haard, een grote bureau met bibliotheek, een stijlvolle keuken, twee slaapkamers met dressing en twee badkamers – een ervan met marmer, een dubbele lavabo, een inloopdouche, een ligbad en een toilet.

Nog goed om weten: het appartement is heerlijk om in rond te lopen door het parket op de meeste plaatsen, maar ook door de verwarming. Plus, er is ook een kelder en de mogelijkheid om twee overdekte garages te kopen bovenop de woning. Helemaal overtuigd? Tast dan maar diep in je zakken.

Meer info via Immo Beguin.

Volledig scherm Luxueuze penthouse te koop in Gent. © Immo Beguin.

