BINNENKIJKEN. Sint-Theresia van Avilakerk te koop voor 660.000 euro in Gentse arbeidersbuurt

Wondzorg­spe­ci­a­list Ihor (56) verkoopt wafels voor Oekraïne: “Rotary Club Gent verdubbelt elke euro”

In het AZ Jan Palfijn is een grote solidariteitsactie aan de gang voor Oekraïne én Turkije. Zorgkundigen Ihor Vitenko en Melissa Ciger willen beiden zoveel mogelijk hulp bieden aan hun thuisland. Steunen is eenvoudig: koop een doos wafels.