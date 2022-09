BINNENKIJKEN in een eeuwenoude begijnenwoning in Gent: “Te koop voor net geen 2 miljoen euro”

Gent Vittorio (29) werd neergesto­ken door Ierse voetbalfan in eigen café in Overpoort: “Ze gooiden zelfs met fietsen naar mijn zaak”

Het bezoek van de Ierse voetbalfans aan Gent is niet onopgemerkt voorbijgegaan. In de aanloop naar de wedstrijd tegen KAA Gent zetten zij de binnenstad op stelten door een feestje te bouwen in de Ierse pubs. Na het verlies sloeg de sfeer om bij sommigen, die naar de Overpoort trokken om er keet te schoppen. Caféuitbater Vittorio Bombello (29) moest het ontgelden. Hij werd afgevoerd met een steekwonde en kreeg negen hechtingen.

23 september