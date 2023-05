BINNENKIJKEN. Gezellige woonboot te koop voor slechts 275.000 euro: “Het was ons eigen eiland, middenin de stad”

Rechtszaak tegen ‘Eveline' nog niet voor meteen: onderzoeks­rech­ter moet beslissen over extra onderzoek

De rechtszaak tegen de Gentse twintiger G.R., alias ‘Eveline’, is voor onbepaalde duur uitgesteld door de Gentse raadkamer. Het dossier zit nu in de laatste halte voor een proces, maar de advocaat van G.R. wil extra onderzoek om zijn cliënt te verdedigen. De onderzoeksrechter moet zich nu buigen over die vraag.