BINNENKIJKEN. Gents hotel te koop voor kleine 2 miljoen euro, goed voor 9 kamers en 3 terrassen

Gent Bekende frietbarak na 70 jaar gesloten: “Energie­prij­zen hebben de doodsteek gegeven”

Na meer dan zeventig jaar, is de frietbarak op het Van Beverenplein permanent gesloten. Voor Selman Candemir was het jarenlang een goudmijn, maar de jongste jaren was het vet van de soep. “Ik had meer hulp van de Stad verwacht”, klinkt. Selman legt uit waar het fout liep.

10:52