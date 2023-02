Bikes4Ukraine zoekt fietsen: “Geen brandstof, onbetrouwbare wegen, dan is een fiets broodnodig”

Hoe doe je boodschappen als de wegen verwoest zijn, de benzinestations niet bevoorraad raken en de auto gewoon geen optie is? Een dagelijks probleem voor wie nu in bepaalde gebieden van Oekraïne woont, maar gelukkig is daar alvast een low-tech oplossing voor: fietsen! Daarom kan je op zondag 4 maart je extra fiets droppen in Sint-Amandsberg. Zolang je fiets nog rijdt of vlot te repareren valt, is ie welkom. Op Wielekes, de Gentse organisatie die de schouders mee onder het initiatief zette, rekent op 70 damesfietsen en 30 herenfietsen, liefst met een stevige bagagedrager.

Van Gent tot Lviv

Op Wielekes is de Gentse initiatiefnemer maar haalde de mosterd bij Bikes4Ukraine uit Zweden. Die heeft intussen een betrouwbaar netwerk om fietsen vlot in Lviv te krijgen. De organisatie verdeelt de fietsen lokaal via hulpverleners. “Het is heel mooi om te zien hoe die fietsen vervolgens gedeeld gebruikt worden door verschillende burgers.” vertelt Mikael Colville-Andersen, trekker van Bikes4Ukraine.

In Gent gaat het donatiemoment door op 4 maart, dan kan je tussen 14u en 17u een fiets komen doneren op de parking van de Hubo in Sint-Amandsberg (aan het koopcentrum Dampoort). Zijn er herstellingen nodig aan jouw fiets? Die kunnen daar ter plaatse gebeuren. De Klusserette, het buurtatelier met een uitleendienst voor werkgereedschap, stelt het nodige werkmateriaal en opslagplaats ter beschikking.

Het Belgische fietsenmerk Oxford voorziet ook een stevige donatie: banden, binnenbanden, remkabels en remblokken voor als dat nodig is. De fietsende maker van Velo Velo, Wouter Vandenbussche, zal erop toezien dat alle fietsen zo veel mogelijk in orde worden gezet. De vrijwilligers van fietsdeelsysteem Op Wielekes Gent tekenen present om te helpen. Wie graag aan fietsen sleutelt en wil meehelpen, mag zich aanmelden bij Gent@OpWielekes.be.

Geen handige Harr(iëtte) en geen fiets over maar kan je financieel bijdragen? Om een fiets in Oekraïne te krijgen is er zowat 20 euro per stuk nodig. Daarvoor heeft Bikes4Ukraine een crowdfunding opgezet. Die kan je steunen op www.bikes4ukraine.org.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.