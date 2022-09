BIJZONDER WONEN. Zussen Marie en Heloïse wonen ín het eeuwenoude Duivelsteen: “Privacy is geen gemakkelijke hier”

Spaargids.be Een kind naar de opvang sturen kost tot 32 euro per dag: op deze terugbeta­lin­gen kan je rekenen

Gaat je zoon of dochter naar de crèche? Dan kan je een deel van de factuur ervan doorschuiven. De overheid voorziet immers in een tegemoetkoming. Daarnaast springt ook één mutualiteit in de bres. Spaargids.be legt uit op welke vergoedingen je kan rekenen.

7 september