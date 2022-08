BIJZONDER WONEN. Sandra en haar gezin wonen omringd door autosnelwegen: “Een fantastisch plek om op te groeien”

Op bezoek gaan bij Sandra en haar gezin, dat is niet makkelijk. Hun huis is omgeven door snelwegen, waardoor het lastig te vinden is. “Niet ideaal als er brand uitbreekt, zoals een paar jaar geleden”, herinnert Sandra zich. “De brandweermannen bleven maar rondrijden: de brug op en af, op en af. En wij maar zwaaien. Tegen dat ze gevonden hadden hoe ze bij ons konden geraken, hadden we het vuur al zelf geblust. ‘Stop maar aan de autokeuring’ zeggen we tegenwoordig als mensen op bezoek komen, ‘we komen je daar wel halen’.”