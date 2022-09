BIJZONDER WONEN. Rein woont in dé winkelstraat van Gent: “De tram passeert vlak voor mijn raam”

Gent Woonzorg­cen­trum Domino niet schuldig aan dood Anna (99): “Niet bewezen dat oproepsys­teem moord had kunnen voorkomen”

In de zaak omtrent het gewelddadige overlijden van Anna Berteyn (99) in woonzorgcentrum Domino in Gent, is de vzw van het centrum vrijgesproken voor onopzettelijke doodslag. Een medebewoner die later ontoerekeningsvatbaar werd verklaard, bleek de dader te zijn. Domino vzw moest zich op 29 juni 2022 verantwoorden voor onopzettelijke doodslag, maar heeft volgens de rechter geen schuld aan de dood van de vrouw.

14 september