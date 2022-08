BIJZONDER WONEN. Nincy en Jonas wonen op de bovenste verdieping van het hoogste flatgebouw van Gent: “Vrienden klampen zich vast aan de buitenmuur, wij genieten van al die mini-autootjes en mensjes”

Gent Steeds meer krakers verlaten Bernadette­wijk op eigen houtje: “Geweld lost niks op”

Komt het nog tot een harde confrontatie tussen krakers en politie in de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg? 190 sociale woningen gaan er binnenkort tegen de grond. In principe mag eigenaar WoninGent sinds dinsdag iedereen buitenzetten. Maar voorlopig krijgen de krakers nog even respijt.

16 augustus