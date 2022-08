BIJZONDER WONEN. Femke (21) woont in het Glazen Straatje in Gent: “Veel mannen die passeren denken dat ik hier werk”

‘Kan je hier wonen? Dat wist ik niet.’ Het is een reactie die Femke al ontelbare keren gehoord heeft wanneer ze aangeeft waar ze woont. De meesten gaan ervan uit dat er enkel gewerkt wordt in de Pieter Vanderdoncktdoorgang – de echte naam van het Glazen Straatje. “Ik ben hier twee jaar geleden komen wonen”, zegt de studente sociaal werk. “Mijn vorig kot was afgekeurd door de Stad en een nieuw kot vinden is niet evident in Gent. Op Facebook was ik deze studio tegengekomen, ‘aan de Zuid’. Nergens stond er vermeld dat de voordeur letterlijk in het Glazen Straatje zit.”