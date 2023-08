Bijna 7 jaar na invoering circulatieplan richt Stad Gent eerste knip definitief in: “Extra groen én meer bankjes”

Tweede ongeval in twee dagen op kruispunt nabij UZ Gent: “Die kapotte verkeers­lich­ten zijn gevaarlijk”

Op de De Pintelaan in Gent, vlak bij het UZ, is maandagmiddag een zwaar verkeersongeval met drie voertuigen gebeurd. Eén van de bestuurders raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Opvallend: gisteren was er op exact dezelfde plaats ook al een ongeval.