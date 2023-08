Bijna 500.000 euro restauratiepremie: de laatste restauratiefase van de iconische Boekentoren kan starten

Ploeteren in de modder om Bermuda Festival op te bouwen: “Maar we gaan door en hopen op het beste”

Met een bang hart wordt ook in Ledeberg naar de wolken gekeken. Vrijdagavond, zaterdag en zondag staat daar het Bermudafestival in het Keizerspark op de agenda, en uiteraard werd er gerekend op zomers weer. Opbouwen loopt al niet van een leien dakje, en de voorspellingen zijn ook niet goed. “Dus zetten we extra tenten en hopen we op het beste.