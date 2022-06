Bijna 40 geveltuinen aangelegd in één weekend in Gent: “Ze hebben heel wat voordelen”

Gent Gents begrotings­te­kort opgelopen tot bijna 85 miljoen, stadsbe­stuur gaat twee dagen in afzonde­ring: “Tegen eind juni moet besparings­plan klaar zijn”

Het gat in de stadskas van 60 miljoen euro in april en 78 miljoen in mei, is intussen opgelopen tot tegen de 85 miljoen euro. Grote schuldige: de inflatie. Mede-schuldige: de energieprijzen. “In 40 jaar tijd is de situatie nooit zo dramatisch geweest”, zegt financiënschepen Rudy Coddens (Vooruit). Tegen eind juni moet de stad een plan hebben om dat financiële gat dicht te rijden. Maar hoe?

18 juni