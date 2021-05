Bijna 20.000 shoppers in het centrum op drukste dag sinds het begin van de coronacrisis: “We zijn het intussen gewend om afstand te houden”

GentHet krioelde van het volk in de Langemunt vrijdagmiddag. Ook in de Veldstraat en op de Korenmarkt was het over de koppen lopen. Er zijn geen straten afgezet. Volgens viroloog Marc Van Ranst is niet noodzakelijk sprake van een gevaarlijke situatie, omdat steden al wat ervaring hebben met het coronaveilig organiseren van drukke shoppingdagen.

Rond de middag stond de online druktebarometer van Stad Gent op rood. Dat betekent dat het erg druk was en dat bezoekers best en ander leuk plekje zoeken dan de typische Gentse winkelstraten. In de Langemunt was er een opstopping aan de kant van de Vrijdagmarkt door een lange rij voor de Primark. Ook in de Veldstraat en op de Korenmarkt liep er veel volk.

Kort na de middag waren de parkings onder de Vrijdagmarkt en de Kouter dan ook volzet. Veel mensen waren duidelijk afgezakt naar Gent voor een dagje winkelen tijdens het verlengde weekend. Zowel in de Langemunt als in de Veldstraat hielden stewards of ‘corona-info-coaches’ de drukte wat in de gaten.

Volledig scherm Het blijft over de koppen lopen in de Langemunt. © Kristof Vereecke

“Die staan er altijd op typisch drukke momenten zoals weekends en woensdagnamiddagen”, verduidelijkt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Ze zijn samen met de politie en gemeenschapswacht onze ogen en oren op het terrein. Ook via camera’s kunnen we de drukte in de gaten houden. Wordt het ergens te druk, dan kunnen de corona-info-coaches, politie of gemeenschapswacht naar daar gaan om de mensen te stimuleren om een ander, rustiger sfeergebied in Gent te verkennen.” Er zijn momenteel op de as Veldstraat-Korenmarkt-Langemunt zowat 19.500 mensen geteld. “Dat is de drukste dag sinds de coronacrisis is uitgebarsten.”

“Momenteel zijn er nog geen straten afgesloten, we hopen ook dat dat niet nodig is”, legt de burgemeester nog uit. “Ook voor morgen staan we nog paraat. Het zal sterk afhangen van het weer of er opnieuw zoveel mensen aanwezig zullen zijn, maar de nodige maatregelen zullen opnieuw getroffen worden. Als er toch te veel mensen in bepaalde gebieden komen, kunnen we alsnog overgaan op het afsluiten van een straat.”

Niet meer ongewoon

Volgens viroloog Marc Van Ranst hoeft zoveel volk geen probleem te zijn. “Ik kan natuurlijk moeilijk van buitenaf inschatten hoe de situatie is. Maar als mensen voldoende afstand kunnen houden en de instructies van de coronacoaches volgen, kan dat denk ik wel. Het is wel belangrijk dat iedereen mondmaskers draagt.” In de Gentse kuip zijn mondmaskers overal verplicht, ook in open lucht.

20.000 mensen in de stad mag dan wel even wennen zijn na ruim een jaar afstand houden, volgens Van Ranst zijn we intussen wel één en ander gewend. “De steden zoals Gent en Antwerpen zijn intussen wel gewend om koopzondagen te organiseren, dan kwam er ook veel volk op af. De veiligheidsmaatregelen die ze toen hebben genomen, zijn nu ook van kracht en dat is goed. Ook het publiek is er trouwens wel aan gewend om afstand te houden en mondmaskers op te zetten. Wie een onveilige situatie ziet, moet natuurlijk vertrekken.”

Voor morgen, de tweede ‘shoppingdag’ van het vrije weekend, geeft Van Ranst nog het volgende advies mee: “Blijf uit de drukste gebieden en zoek alternatieven op. Zet je mondmasker op en ga naar een andere plaats als je ziet dat het echt te druk is.”