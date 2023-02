Biezebaaze viert 20ste verjaardag in de Minard. “Die ene hit heeft mij veel moois gebracht, daardoor kan ik van mijn muziek leven”

Populair ijssalon keert deze lente terug naar Gent: “In tussentijd kan je bestellen via onze website”

Coco Gelato was meteen een hit toen het de deuren opende in april. Enkele maanden later sloot het alweer de deuren omdat het een pop-up was. Maar er is goed voor nieuws voor de vele fans: het ijssalon keert deze lente weer terug naar Gent.