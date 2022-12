Biezebaaze-clip ‘gekaapt’ door Gents amusement. “Running gag tot ons kerstnummer Mariah Carey van de troon stoot”

Pierke Pierlala die de zanglijn claimt, Miss Tiff en Miss Michèle van Les Folles de Gand die de backing vocals doen, Dirk Layoie op piano en An fleur op de Drums, Hubert en Jan van 't Spelleke van Drei Kluiten met de rest van de instrumenten, en de échte mannen van Biezebaaze werkloos op de achtergrond, allemaal in een kerststal. Dat is zowat het opzet van de clip. “We haalden de inspiratie bij de film Love Actualy", zegt Kurt Burgelman. “Daar probeert een zanger een nummer 1-hit te scoren met een kerstlied, en tegen alle verwachtingen in lukt het nog ook. Dat is dus wat wij ook gaan doen. We blijven ons nummer ‘Ne Zoalige Kerstdag’ elk jaar opnieuw lanceren, tot het een hit wordt en we Mariah Carey van de troon stoten. En we nemen elk jaar een nieuwe clip op, als running gag.” Het nummer is wel degelijk ingespeeld door het échte Biezebaaze, alleen in de clip staan ze er compleet werkloos bij. “We hebben er uit pure armoe een paar blaasinstrumenten bijgehaald, maar aangezien er geen blazers zijn in dat nummer, staan we daar nog steeds niks te doen.”