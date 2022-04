Bezwaren buurt weggeveegd: studentenkamers in Holstraat mogen er komen

Gent Gentse vegan dumplings vanaf nu te koop in Colruyt: “Ons doel? Vegan eten toeganke­lijk maken”

Davai Dumplings, daar heb je mogelijks al van gehoord. Je kon ze hier en daar al kopen in kleinere winkels en restaurants, maar vanaf nu liggen de in Gent geproduceerde vegan dumplings ook in bijna tweehonderd supermarkten.

13 april