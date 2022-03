Bezoekerscentrum Lam Gods in Sint-Baafskathedraal genomineerd voor ‘Oscars van de museumwereld’

GentHet nieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal is genomineerd voor de prestigieuze Museum + Heritage Award in de categorie ‘International exhibition of the year’, en daar zijn ze bij het bisdom erg trots op. De bouw van dat bezoekerscentrum liep niet van een leien dakje, maar het resultaat is wel fenomenaal.

“Bezoekers zijn laaiend enthousiast, kunstkenners en historici prijzen de manier waarop het bezoekerscentrum van de Sint-Baafskathedraal is aangepakt”, klinkt het trots bij het bisdom. In de Sint-Baafskathedraal maak je inderdaad een bijzondere ‘museale ervaring’ mee die start in de crypte. Een persoonlijke virtuele digitale assistent leidt de bezoeker van kapel naar kapel. Daar ontvouwt zich op diverse plaatsen levensecht, met de inzet van een AR-bril of AR-tablet, een tafereel met hologrammen. Het creëren van een extra belevingslaag via technologie, wordt bovendien gekoppeld aan levendige storytelling. “Alle zintuigen worden aangesproken als voorbereiding op het grote moment: het aanschouwen van het meesterwerk van Van Eyck.”

Toonaangevend

De nominatie voor de Museum + Heritage Award - ook de ‘Oscars van de museumsector’ genoemd – geeft aan dat het project ook op internationale schaal als toonaangevend beschouwd wordt. AlfaVision ontwikkelde de augmented reality. “We boden in deze sacrale omgeving een oplossing waarbij geen externe hardware nodig was, behalve een comfortabel draagbare Augmented Reality-bril of een tablet”, vertelt vertelt Hans Vandamme van AlfaVision. “Geen multimediale installaties of bekabeling dus, maar een beleving die dit architecturale en religieuze monument en het meesterwerk van van Eyck verrijkt met respect voor de unieke context.” Het Gentse architectenbureau Bressers was verantwoordelijk voor de architecturale ingrepen die nodig waren voor de integratie van het bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal. En dan is er nog de vitrine waarin het Lam Gods zelf staat opgesteld, geklimatiseerd en bestand tegen zowat elke ramp.

Het Lam Gods in de beveiligde vitrine

Kanunnik en historicus Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal, ziet de nominatie als een internationale erkenning voor het project dat door alle betrokkenen als een succesverhaal wordt ervaren en dat een heel ruim publiek aanspreekt: “Voor ons, als beheerders van een unieke religieuze kunstschat, is het een grote meerwaarde het verhaal van de kathedraal en het Lam Gods ruim te kunnen verspreiden. In negen talen bereiken we diverse doelgroepen, met een korte of een lange tour, met een versie voor families, voor mensen met een visuele beperking, voor specialisten. Wij zijn dan ook zeer trots dat we op de shortlist van de Museum + Heritage awards van prijken.”

Sinds 2003 worden met de prestigieuze Museum + Heritage Awards uitzonderlijke prestaties in de museumsector bekroond. Alfavision is met het project voor de Sint-Baafskathedraal genomineerd in de categorie International Exhibition of the Year.

Aan de kathedraal werd een stuk nieuwbouw in beton en glas gezet, als uitgang van het bezoekerscentrum