Bewoners van het Klein Begijnhof zetten deuren open: “Kom samen met ons kunst kijken”

Gent Ook Wondelgem heeft supporters­club voor Real Madrid: “Op cruciale momenten staat onze ploeg er”

De winst van Real Madrid tegen Liverpool is zaterdag ook in Wondelgem stevig gevierd. Met Peña Madridista Gentino heeft de Gentse deelgemeente er een eigen supportersploeg. “Elk jaar reizen we minstens één keer af naar Spanje", zegt voorzitter Dopoza Dacosta Jose Luis.

29 mei