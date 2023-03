Bewoners Sint-Denijslaan pleiten voor beloofde, maar uitgestelde, trajectcontrole: “Het lijkt hier soms wel een racebaan”

GENTEen zone dertig en verschillende verkeersdrempels moeten het verkeer op de Sint-Denijslaan achter het Sint-Pietersstation vertragen, maar dat lukt maar niet. En dat schiet bij de buurt in het verkeerde keelgat: “Het gaat om kinderen, dan willen we toch preventief werken.” Bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) benadrukt dat de trajectcontrole er wel degelijk komt. In de tussentijd moeten extra snelheidsremmers en meer controles soelaas bieden.

Vlaggetjes uit de Formule 1, want voor de bewoners van de Sint-Denijslaan voelt het soms alsof ze aan Francorchamps wonen. “Sinds hier tien jaar geleden de afrit van de autosnelweg werd geopend, zien we veel meer en zwaarder verkeer op deze weg. Hoewel het hier in principe een zone dertig is, vlamt men er aan de lopende band aan 70 kilometer per uur door. Recent nog pakte een bestuurder vier stilstaande wagens in de flank. In een buurt met veel kinderen is het logisch dat wij ons hart in onze handen houden. Daarom pleiten we voor een trajectcontrole”, zegt bewoner Maarten Verbanck.

Tijdelijke oplossing

Toch opvallend, want eigenlijk was die trajectcontrole al beloofd. “In 2021 kregen we van de stad Gent de belofte dat hier tegen eind 2022 zo’n trajectcontrole zou staan. In de tussentijd zou men de verkeersdrempels installeren. Een eerdere flitspaal was toen al weggehaald. Maar recent kwam het bericht dat de trajectcontrole er niet komt. De stad breekt dus haar belofte”.

Bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) heeft begrip voor de frustraties van de bewoners. Hij benadrukt dat de trajectcontrole er wel degelijk zal komen. Momenteel zijn er tijdelijke maatregelen, maar die hebben volgens de buurt weinig effect. “Bestuurders remmen heel hard en luid, om vervolgens aan toptempo op te trekken. De flitspaal had hetzelfde effect. Het helpt niet en er zijn dus ook nadelen aan verbonden. Vandaar ons pleidooi voor de trajectcontrole. Het is ook een ontzettend lange baan, anderhalve kilometer, die zich daar prima toe leent.”

Op de trajectcontrole is het nog even wachten dus, de stad wil in afwachting daarvan een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen laagvliegers. Zo komen er extra snelheidsremmers. “Ik ga ook aan de burgemeester vragen om extra politiecontroles te laten uitvoeren in de buurt", stipt schepen Watteeuw aan.

Boeteverdeling

Eerder had Watteeuw aangegeven dat er problemen waren met de uitrol van de trajectcontrole. “We kampen met drie problemen”, zei Watteeuw daarover op de gemeenteraad begin maart. “Zo is het niet duidelijk wie de boetegelden zal ontvangen. Het is immers niet de Stad Gent, maar het Vlaams gewest dat de boetes verwerkt. Wie krijgt welk deel? Daarover heerst veel onzekerheid.”

