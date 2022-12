Bewoners rond viaduct Gentbrugge roepen op tot overleg: “We hebben begrip voor de truckers, maar de terreur moet stoppen”

GentDe bewoners rond het viaduct van Gentbrugge zijn het beu. Sinds de snelheidsverlaging van 90 naar 70 kilometer per uur voor vrachtwagens worden ze elke nacht wakker getoeterd door boze truckers. “Dit moet stoppen”, klinkt het bij bewonersgroep Viadukaduk. “Dit is een vorm van terreur. We roepen op tot overleg.”

Op vraag van bewonersgroep ViaduKaduk en het stadsbestuur werd de snelheidslimiet voor vrachtwagens vorige week verlaagd van 90 naar 70 kilometer per uur. In de hoop de geluidsoverlast – het kenmerkende ‘duk duk’ telkens een voertuig over de voegen tussen de verschillende brugdelen rijdt – te beperken. Maar dat schoot in het verkeerde keelgat bij heel wat truckers. Zij voelden zich met de vinger gewezen. “Terwijl het de infrastructuur is die compleet te wensen overlaat”, klonk het gisteren nog in onze krant.

Uit protest riepen verschillende truckers op sociale media op om het toeterkanon boven te halen wanneer ze over het viaduct. En dat ging viraal, ook via kanalen als WhatsApp en Telegram. Resultaat: sinds de invoering van de nieuwe snelheidsbeperking voor truckers, wordt er dag én nacht getoeterd. Soms over het hele traject. Tot grote frustratie van de omwonenden “Met de dag lijken de truckers ook inventiever te worden”, aldus een buurtbewoner. “Vorige week waren het nog ‘gewone’ claxons. Nu maken ze al muziekjes.”

Stop de terreur

De federale wegpolitie dreef haar patrouilles op de afgelopen dagen, vooral ‘s avonds en ’s nachts, maar het probleem blijft aanhouden. “Het getoeter moet stoppen”, geeft Hans Verbeeck, voorzitter van de bewonersgroep ViaduKaduk nu aan. “Het is helemaal niet ons bedoeling om alle vrachtwagenbestuurders te viseren. We hebben respect voor hun beroep en het grootste deel houdt zich aan de regels. Het is maar een klein deel dat onverantwoord gedrag stelt en ons uit ons slaap houdt.”

Verbeeck begrijpt dat de infrastructuur het probleem is, maar daar valt voorlopig weinig aan te doen. “We zullen er nog jaren mee moeten samenleven, maar het welzijn van de bewoners van Gentbrugge en Ledeberg is nu belangrijk. In een straal van enkele honderden meters rond het viaduct slapen duizenden mensen: gezinnen met kinderen, ouderen, noem maar op. Allemaal mensen die hun slaap nodig hebben om gezond te zijn. Wij roepen op tot overleg met de misnoegde camioneurs. De overheid neemt best initiatief en werkt best via de transportfederaties. Wij zijn bereid om mee te praten als ze dat willen.”

