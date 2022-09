Bewoners Poolse-Winglaan verzetten zich tegen gepland appartementsgebouw. “Zelfs de grondoppervlakte die ze aangeven, klopt niet”

De Poolse-Winglaan is een rustige, doodlopende straat in een verstopte woonwijk achter Flanders Expo. Wie er niet moet zijn, komt er nooit toevallig terecht. Aan het begin van de straat, kant Kortrijksesteenweg, staan enkele appartementsblokken, verder in de straat alleen nog maar ruime villa’s. Tussen die villa’s zou nu ook een bouwblok van 5 verdiepingen hoog worden neergezet, goed voor 20 appartementen en dus een 60-tal extra bewoners. De buurt verzet zich, er werden 40 bezwaarschriften ingediend.

Oppervlakte

“Er zijn meerdere redenen waarom dit gebouw er eigenlijk niet eens màg komen”, vat Luk Vanloock samen. Hij woont naast het perceel waar de nieuwbouw zou komen. Een gelijkaardige woning als de zijne wordt daarvoor gesloopt. “Het geplande gebouw is niet in overeenstemming met het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), noch met de voorschriften voor een residentieel woongebied. In de plannen wordt de grondoppervlakte groter voorgesteld dan ze in werkelijkheid - en volgens het kadaster - is. Dat doen ze omdat er een regel is dat de ‘zonebezetting’ slechts 30% van het perceel mag bedragen, en daar zitten ze sowieso over. In hun berekening nemen ze niet eens de geplande ondergrondse garage mee.”

Quote Zo’n grote, extra verharding in een overstro­mings­ge­voe­lig gebied is waanzin, en ook tegen alle richtlij­nen van de stad, die net wil inzetten op ontharden Buurtbewoner Tillo Behaeghe

Volledig scherm Deze villa zou gesloopt worden en vervangen door een vijf bouwlagen hoog appartement, de boom rechts zal sneuvelen © VDS

“Verder moet ook alle groen verdwijnen om het gebouw te kunnen zetten. Dat gaat onder meer om een enorme treurbeuk die hier echt het zicht van de straat bepaalt. Die gaan ze niet kappen, maar door een deel van de wortels weg te halen zal de boom wel sterven. Het gebouw komt ook vlakbij de Maaltebeek, die achter onze huizen loopt. Zo’n grote, extra verharding in een overstromingsgevoelig gebied is waanzin, en ook tegen alle richtlijnen van de stad, die net wil inzetten op ontharden. Tot slot krijgen we sowieso ook nog parkeeroverlast, omdat er te weinig ondergrondse parkeerplaatsen worden voorzien, 15 voor 20 wooneenheden.”

Verloedering

De buurt rekent op het gezond verstand van het stadsbestuur. “Hier wordt duidelijk geprobeerd alle regels te omzeilen”, zeggen de bewoners. “En het ergste is, dat dit een precedent kan vormen. Andere buren worden nu al actief gecontacteerd door projectontwikkelaars die hun woning willen opkopen om daar ook grote, winstgevende projecten neer te poten. Dat zal uiteindelijk zorgen voor een verloedering van de wijk, en het verdwijnen van de sociale cohesie hier. Let wel, wij hebben geen bezwaar tegen maatschappelijk verantwoorde projecten, maar die moeten wel de regelgeving respecteren. We begrijpen ook dat projectontwikkelaars op zoek gaan naar mooie winsten, maar projecten als dit, op zoek naar woekerwinsten en ten koste van de buurt, zijn totaal verwerpelijk.”

