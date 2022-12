Bewoners opnieuw geëvacueerd na gasgeur in appartement Rerum Novarumplein

Gent Nu tijdelijke knip in Sint-Amandsberg permanent blijkt, komt buurt in opstand: “Vooral senioren worden getroffen”

Een vandaal zaagde al eens in het holst van de nacht een van de paaltjes om uit protest, maar de Stad Gent hield voet bij stuk. De knip aan de Zavelput in Sint-Amandsberg blijft er zeker tot de zomer van 2024. Een beslissing waar de buurt nu tegen in opstand komt. “Ouderen die iets komen eten in de Wibier moeten twee kilometer omrijden", zegt Danny Brussatto (68).

6:00