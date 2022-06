Bewoners, bezoekers en bewonderaars vinden meteen hun weg naar nieuwe parkeergarage in Ledeberg: “Een hele leuke plek voor foto’s en video’s”

GentDe parkeertoren in Ledeberg is eindelijk open, na vele jaren vertraging, en dat leverde meteen heel wat nieuwsgierige bezoekers op. Veel pendelaars, maar nog meer bewoners kwamen al eens lang om het bouwwerk te inspecteren, en om het uitzicht te bewonderen vanop de bovenste verdieping. Daar werd – nu de garage nog proper is – meteen ook een reclamespot opgenomen.

Eind 2019 zou Ledeberg een gloednieuwe parkeergarage krijgen met niet minder dan 500 plaatsen. Broodnodig in een drukke wijk waar zoeken naar een parkeerplaats vaak een hele opdracht is. De einddatum werd echter meerdere keren verlegd – onder andere door een dispuut met de aannemer – maar net voor het weekend konden burgemeester Mathias De Clercq en schepen van mobiliteit Filip Watteeuw toch eindelijk het lintje doorknippen.

Deze morgen ging de toren voor het eerst open voor het grote publiek, en dat trok meteen volk. Ben Ayache en Peggy Versporten, beide 48, waren bij de eerste om hier hun auto te parkeren. “We komen van Wetteren”, zeiden ze, vlak voor ze terug naar huis keerden. “Normaal rijden we tot aan de Weba en nemen we daar de Shuttle, maar ons dochter had ons verteld over de nieuwe garage. Van hieruit zijn we te voet naar het centrum gestapt, wat amper 20 minuutjes heeft geduurd. Als het betaalbaar blijft, doen we dat zeker opnieuw zo.”

Momenteel ligt de prijs op 1 euro per uur. Bewoners krijgen sterke kortingen wanneer ze een abonnement nemen. Zoals Lex Van Nieuwenhuyse (32) die vanmorgen al een kijkje kwam nemen. “Mijn vriendin en ik wonen op het marktplein”, zei hij. “Op zaterdagavond gaan we vaak weg en als we terugkeren, moeten we vaak lang zoeken naar parking. Daarom hebben we besloten om een abonnement te nemen voor in het weekend en ’s nachts. Dat kost amper 15 euro.” Wie buiten een straat van 1 kilometer woont, betaalt 10 euro meer voor die formule.

The roof is on fire

Lex was niet de enige buurtbewoner die een bezoekje bracht aan de nieuwe parkeertoren zaterdag. Op de bovenste verdieping passeerden meerdere buren, maar ook bezoekers, om het uitzicht te bewonderen. Na de middag namen Gentenaars Mitch Mues (28) en Jaron Haerens (20) er zelf een reclamespot op voor BMW. “We waren hier al vaak gepasseerd, en vonden het een hele leuke locatie voor een clip”, vertellen ze. “We wilden hier de eerste dag al zijn, nu het nog kersvers en propers is, maar later keren we zeker en vast nog terug. Het is een hele leuke plek voor foto’s en video’s, zo vlak naast de fly-over.”

