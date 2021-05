Bewoner omgekomen bij uitslaande brand in Wondelgem, vrouw gered via raam

De brand ontstond iets voor 15 uur in een woning in de Winkelstraat op de eerste verdieping van een woning. De oorzaak is nog onbekend. Door het uitslaande vuur brandde het dak volledig af. Het huis is onbewoonbaar verklaard. De vrouw die in het huis woont, kon bevrijd worden via het raam, haar medebewoner kon niet op tijd gered worden. Ook hun katje zou in de brand zijn gestorven.