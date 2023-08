Hoeveel kost een pintje en waar kan ik parkeren? Zeverrock in tien vragen en antwoorden

Eén keer per jaar verandert het rustige dorpje Zevergem in het mekka voor liefhebbers van belpop. Ondanks de aanhoudende regen bouwen de vrijwilligers van Zeverrock de festivalsite achter de kerk op en op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus worden opnieuw duizenden bezoekers verwacht. Voor wie nog met praktische vragen zit, hebben we een lijstje met antwoorden klaar.