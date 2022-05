Betoncentrale jaar geleden gesloopt, herinnering leeft verder in nieuw boek: “Met foto’s van het graffitiparadijs en getuigenissen van artiesten”

Gent Katrien uit Gentbrugge zoekt haar gestolen caravan: “Deze zomer wilde ik ermee naar Zweden trekken”

De bolvormige caravan van Katrien Baeten (59) stond een aantal maanden geparkeerd op de P&R in Gentbrugge, maar bleek zaterdag spoorloos verdwenen te zijn. Eigenares Katrien Baetens (59) is er het hart van in. “Dat caravannetje was mijn vrijheid, mijn bed op wielen.”

20 mei