Betogingen ontsnappen aan Gentse taks op ongeadresseerd drukwerk: “Kunnen betogen is een grondwettelijk recht”

Gent Nieuwe pop-up klerenwin­kel in hartje Gent: “Elke maand nieuwe stuks, afhanke­lijk van de trend van het moment”

Voor modebewuste meisjes een dames: Gent heeft er een nieuwe pop-up bij. Modespot is al jaren een hit in De Pinte en online, maar zit nu ook voor een paar maanden in Gent. Amina Nantoh (35) en Felipe Zapata (40) zorgen voor een mix van tijdloze basics en trends van het moment. Regelmatig binnenspringen is dus de boodschap.

14:11