Betaling chihuahua-pup loopt helemaal verkeerd: “Ik wil mevrouw graag vergoeden voor haar leed”

Beklaagde en slachtoffer kwamen per toeval met elkaar in contact. De vrouw had via het internet het nummer gevonden van een handelaar in chihuahua’s. Ze had zich bij het opslaan van het telefoonnummer vergist bij de twee laatste cijfers en kwam zo bij de Amsterdammer terecht. De dame had de jonge kerel een bericht gestuurd met de vraag hoe ze voor haar puppy moest betalen. De man stuurde hierop zijn rekeningnummer waarop de dame 500 euro stortte. Wanneer de verwachte levering van haar schattige hondje uitbleef, rook de vrouw onraad en verwittigde ze de politie.