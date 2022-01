Bestuurster vergist zich van pedaal en ramt acht wagens aan zwembad Rozebroeken

GENT Losers get lost: Johannes Verschaeve covert Kanye voor Kopergie­tery

The Van Jets ligt intussen achter hem, maar Johannes Verschaeve staat wel nog op het podium. Dit keer in een voorstelling van De Kopergietery: ‘Losers get Lost’, samen met Oriana Ikomo. Samen op zoek naar een andere weg, twee losers op zoek. Voor de voorstelling coverden ze ‘Love Lockdown’, een nummer van Kanye West.

