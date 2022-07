Bestuurster valt in slaap achter stuur en botst drie keer tegen vangrail op R4, maar komt er met de schrik vanaf

Het ongeval gebeurde omstreeks 21 uur. De bestuurster van een Citroën verloor op de R4-binnering plotseling de controle over het stuur. Tot drie keer toe botste ze tegen de vangrail, waarna ze tot stilstand kwam. De bestuurster bleek in slaap gevallen te zijn achter het stuur. Een bestuurder die achter haar reed had in de mot dat iets niet pluis was en bleef het slachtoffer de hele tijd volgen.