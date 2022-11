Bestuurster die tijdens de Gentse Feesten crashte met gestolen voertuig voor het Capitole, riskeert één jaar effectief

Op 21 juli van dit jaar reed Marine L. op de E17 in De Pinte met een Peugeot die haar vriend gestolen had in Frankrijk. Omstreeks 20 uur maande de wegpolitie haar aan om aan de kant te gaan omdat de wagen geseind stond. De vrouw ging aanvankelijk opzij, maar toen de politie naderde om haar te controleren, vluchtte ze weg.

Hoge snelheid

De vrouw snelde de Gentse binnenstad in, maar haar ontsnappingspoging kwam amper vier minuten later al abrupt ten einde. Voor de ingang van het Capitole reed ze in op een personenwagen. “Ze knalde met hoge snelheid tegen ons, waardoor haar voertuig kantelde. De agenten snelden met getrokken wapens richting haar, maar ze zat geklemd in het voertuig. De agenten hebben dan de wagen opnieuw gekanteld”, verklaarde de bestuurder van de aangereden auto aan onze krant.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De wagen die ze ramde was rijp voor de schroot. © PJDG

6.700 euro

Het openbaar ministerie kon niet lachen met de fratsen van de Franse vrouw. Deze laatste was evenwel niet op de zitting aanwezig. “De snelheid waarmee mevrouw de stad inreed, was levensgevaarlijk. Er was op dat moment ook een voorstelling in het Capitole bezig. Gelukkig heeft ze niemand geraakt”, aldus de procureur. Ze vorderde een effectieve celstraf van één jaar. De man wiens wagen perte total raakte bij het ongeluk, vroeg bij monde van zijn raadsvrouw 6.700 euro schadevergoeding. Het vonnis valt op 15 december.