Bestuurster (78) lichtgewond na aanrijding tegen garage van woning

Gent Van een Argentijn­se barbecue tot Ledebergse Feesten: onze 5 tips voor een geslaagd weekend

Geen zin om een weekend lang op de bank te liggen? Wil je op 20 en 21 augustus het meeste uit die twee vrije dagen halen? Dan hebben we enkele leuke tips voor jou. Van een Argentijnse barbecue in Bar Bricolage tot Ledebergse Feesten. Er is voor elk wat wils dit weekend in Gent en omstreken.

19 augustus