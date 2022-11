Bestuurder van speedpedelec raakt gewond na ongeval

De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar er zijn wel geen andere partijen betrokken. De bestuurder van de speedpedelec, een elektrische fiets die maximaal 45 kilometer per uur kan rijden, reed op het fietspad naast de R4 in de richting van Drongen ter hoogte van het ziekenhuis Maria Middelares. De bestuurder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “De verwondingen zag er aanvankelijk ernstiger uit dan ze eigenlijk waren en de persoon in kwestie is stabiel”, aldus politiewoordvoerder Dirk De Sutter van lokale politie Gent.