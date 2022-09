Bestuurder rijdt dwars over Turborotonde en crasht tegen buitenberm: “Met hoofdwonde afgevoerd naar ziekenhuis”

Gent Eerste hulp bij schaamte: volgende week cursus van start in Gent voor mensen die ‘kampen met verlegen­heid’

Iedereen is wel eens verlegen, maar sommige mensen hebben er echt systematisch last van. Daarom organiseert de Vereniging voor Verlegen Mensen – een zelfhulpgroep voor en door verlegen mensen – verschillende cursussen over heel Vlaanderen. Volgende week gaat een beginnerscursus van start in Gent.

29 september