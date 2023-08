Bestuurder gewond naar ziekenhuis na ongeval met drie voertuigen aan UZ Gent: “Die kapotte lichten zijn gevaarlijk”

voetbal jupiler pro league Torunarig­ha (AA Gent) zag z'n vel gered door Roef: “Sven zei al dat Davy hem zou pakken”

Jordan Torunarigha had er de perfecte wedstrijd opzitten, tot hij in minuut 94 Yonas Malede per ongeluk onderuit kegelde in de zestien. Wat was hij opgelucht toen Davy Roef zijn strafschopreputatie nog maar eens in de verf zette. “Ik koop hem een Ferrari of een Lamborghini.”