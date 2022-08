Bestuurder BMW rijdt frontaal in op tankwagen: Wiedauwkaai tijdlang afgesloten voor alle verkeer

GentDoor een ongeluk is in Gent de Wiedauwkaai afgesloten voor het verkeer. Een bestuurder BMW reed in de tegengestelde richting en botste zo recht op een tankwagen. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis.

In de nacht van dinsdag op woensdag is op de Wiedauwkaai in Gent een bestuurder van een BMW frontaal ingereden op een tankwagen. “Wat de ware toedracht is van het ongeval, weten we nog niet”, zegt politiewoordvoerder Eva Houpels. Het ongeluk vond plaats rond 1.00 uur ‘s nachts ter hoogte van het ESSO-tankstation. Niet veel later kwam een verkeersdeskundige ter plaatse.

De bestuurder van de BMW was woensdagochtend niet langer in direct levensgevaar, maar lag nog in het ziekenhuis te observatie. “Het gaat om een man van geboortejaar 1973 uit Gent”, aldus de politie. “De bestuurder van de tankwagen raakte niet gewond bij het ongeluk, maar was uiteraard onder de indruk. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er juist gebeurd is.”

Door het ongeluk was de Wiedauwkaai een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Alle wagens komende van de Gentse ring werden afgeleid richting de Buitensingel. Iets voor 9 uur kwam een takelwagen de BMW ophalen. Even later werd de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.

Volledig scherm Ongeluk op Wiedauwkaai © Cedric Matthys

Volledig scherm Ongeluk op Wiedauwkaai © Cedric Matthys

Volledig scherm De hele ochtend werd het verkeer afgeleid richting de Buitensingel. © Cedric Matthys

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.