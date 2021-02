Bestuurder belandt met Mercedes in gevel en vernielt stalling en bromfiets

Gent Seline laat bekend café De Walrus over aan drie werknemers: “Mijn concept was af, ik heb al genoeg risico’s genomen”

12:38 De Walrus heeft vanaf april nieuwe eigenaars. Bezieler Seline De Cloet (36) laat haar café over aan drie vaste werknemers. Niet omdat de zaak niet goed draait maar omdat het tijd was voor een frisse wind. “Het is mooi geweest, de Walrus is voor mij af”, zegt ze. “Ik geloof er sterk in dat het concept verder kan groeien onder de nieuwe eigenaars.”