Bestolen musicalvereniging haalt geld op in Gentse winkelstraten: “14.000 euro kwijt door één foute mail”

GentAl zingend is de jeugdmusicalvereniging BE! zaterdag door de straten van Gent getrokken. De vzw zoekt geld om hun werking te redden. De organisatie werd slachtoffer van phishing en raakte in één klap 14.000 euro kwijt.

Wie zaterdagnamiddag in Gent is gaan shoppen, heeft ze misschien gezien. Op verschillende pleinen in de binnenstad gaf Jeugdmusicalvereniging BE! het beste van zichzelf. Zo’n 40 kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar repeteren wekelijks op de Poel. Maar de organisatie kreeg rond kerst een harde klap te verduren.

Door te klikken op één foute mail raakte de vereniging 14.000 euro kwijt. “De bank en de politie is nog volop onderzoek aan het voeren”, zegt ondervoorzitter en mede-oprichter Helena Maes. “Maar intussen moeten we wel onze facturen betalen. In april brengen we onze musical ‘Through the Looking Glass’ in de Minard Schouwburg. De kostuums, licht en geluid, de zaal, ... het kost allemaal geld.”

224 donaties

De vereniging startte een crowdfunding op. Na 224 donaties staat de teller 14.692 euro. “Onze show in april is alvast gered”, zegt Maes. “Al kwam dat geld vooral van mensen die BE! al kenden. Normaal gezien rekenen we ook op sponsoring bij onze musicals. Maar we kunnen nu moeilijk opnieuw bij die mensen aankloppen.”

“De dvd-opname van de show is al geschrapt, net als de fotograaf. Ook op de kostuums en het decor wordt beknibbeld. Met onze flashmobs vandaag (zaterdag, red.) hopen we wat extra centjes op te halen. Op 5 maart wacht er nog een pannenkoekenverkoop in onze kunstacademie op de Poel. Met échte pannenkoeken van Gwenola.”

BE! steunen met een groot of klein bedrag kan via de crowdfundingpagina.

