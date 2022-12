Beste vrienden openen winkel vol kaneelrollen in Gent: “De eerste veertig klanten krijgen een cadeautje”

GentZoetebekken, opgelet. Gent heeft er een parel van een adresje bij: Have A Roll. Een winkel vol verse kaneelrollen in verschillende smaken – van amandel-pistache tot koffie. Elke dag vers gebakken door Dennis Van Peel en Lisa Wynen, beide 27 en beste vrienden.

Heb je keuzestress? Dan heb je meer dan een paar minuutjes nodig om kaneelrollen af te halen bij Have A Roll, een nieuwe winkel in de Koestraat. In de rekken ligt zodanig zoveel lekkers, dat het bijna onmogelijk is om snel te kiezen. Dennis en Lisa zijn dan ook ervaren rotten op dit moment.

In het begin van de lockdown begon Dennis met kaneelrollen te maken bij hem thuis in Borgerhout, als tijdsverblijf. Vrienden en familie reageerden zodanig enthousiast, dat hij ze begon te verkopen vanuit zijn eigen keuken. Enkele maanden later – intussen twee jaar geleden – startte hij een echte winkel op in het centrum van Antwerpen, samen met zijn beste vriendin Lisa. Een jaar geleden kwam daar een pop-up bij in Gent, in een zijstraat van de Kouter.

Ook hier verkochten de opgerolde gebakjes als zoete broodjes. Dus besloten de vrienden om een vaste winkel te openen in de Arteveldestad, op een steenworp van waar de pop-up was. Na een korte verbouwing is het duo er klaar voor: de winkel – met opvallende lila gevel – wordt dit weekend voor geopend verklaard. In de de toog liggen zeven vaste smaken – vanille, appel, pecan-karamel, cookie dough, amandel-pistache, koffie en speculaas – en twee specials van deze maand – Red Velvet en Chocolate Glaze.

Volledig scherm Verse, plantaardige kaneelrollen van Have A Roll. © Jill Dhondt

Gebakken goud

“Al onze kaneelrollen worden ter plekke en vers gemaakt”, zegt Dennis. “Je kan ze zo meenemen of kort even laten opwarmen. De dag zelf smaken ze het best, maar je kan ze zeker een dag later opeten of invriezen.” In de winkel vind je ook warme en koude drankjes om mee te nemen. Nog goed om weten: alle kaneelrollen zijn plantaardig, al merk je daar niets van. Ze zijn zodanig lekker dat ze onlangs bekroond werden met een ‘Be Vegan Award’ voor ‘Best Pastry’.

Ga zeker zelf eens langs om te oordelen. “De eerste veertig bezoekers krijgen een cadeautje: amandelboter met de smaak van kaneelrollen”, zegt Dennis nog. “Dat komt uit een samenwerking met Drive Me Nuts. Je kan ook een cadeaubon afhalen om je geliefde mee te verrassen tijdens de feesten.”

Expansiedrang

Met deze tweede permanente winkel én een gloednieuwe bakkerij zet Have A Roll zijn veroveringstocht doorheen het land verder. “En we zijn nog maar begonnen”, glundert Lisa. “De derde shop staat al volop in de steigers. Waar die komt? Dat verklappen we nog niet, maar misschien vind je wel een hint op onze socials?”

Have A Roll Antwerpen (Oudaan 15) en Have A Roll Gent (Koestraat 12) zijn open van woensdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.

